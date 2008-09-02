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Spor

Transferde son gün bereketi

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Robinho, sonunda Premier Lig’de top koşturma hayaline kavuştu... Manchester United ise, , Tottenham'dan Berbatov'u renklerine bağladı... Ve transfer döneminin

02 Eylül 2008 03:00

Editör'den,

Günün manşetinden başlayalım... Robinho Chelsea'ye gidecekti, gitti, kaldı derken Manchester City forması giyeceği açıklandı... Hafta sonu ayrılmak istediğini açıkladığında "Evet, bir takımla kesin anlaştı bu çocuk" demiştik; ama bu takımın Londra taraflarında olmasını bekliyorduk. City'nin yeni patronu paraya kıydı... Detaylar haberimizde...

Diğer bir haberimiz ise, daha önce burada manşetimize taşıdığımız Napoli taraftarıyla ilgili. Haber takibi olarak da düşünebilirsiniz; ama bu da başlı başına bir haber... Napoli taraftarına deplasman yasağı gündemde... Haberde konuyla ilgili rahatsızlıkları olan kim var kim yok okuma imkânınız olacak...

Fenerbahçe'nin gündemine giren iki oyuncu, Riera ve Alonso ile ilgili yeni gelişmeler de haberlerimiz arasında... Liverpool Alonso'yu satmıyor bir de bu yetmiyormuş gibi Riera'yı da alıyor... Fenerbahçe formasıyla hayâl edenler, Liverpool formasıyla bu oyuncuları izleyecekler... Detaylar haberimizde...

Galatasaray'ın gündemine giren Nilmar ise, akıllara zarar bir ücretle Palermo'da. Lyon deneyimi bu kadar eder mi, yoksa bu kez Brezilyalı yıldız Güney Amerika'daki etkinliğini Avrupa'da gösterebilecek mi, hep birlikte izleyeceğiz...

Championship Manager oyuncularının yakından tanıdığı Kerlon da İtalya yolcusu.. Brezilya'nın son dönem yıldız adaylarından Kerlon, Chievo'da..

Necati Ateş Sociedad ile sözleşmeyi imzaladı ve Roberto Carlos Golden Foot ödülünü kazandı...

Transferin son saatleri olması itibariyle bolca transfer haberiyle karşılaştık sabah saatlerinde ve daha çok ilgilimizi çekenleri sizlerle paylaşmak için haberleri derledik...

Bunlardan bazıları ve diğer tüm habeler...

arrow Nilmar'a Palermo yolu göründü

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