Transferde son gün bereketi

Nilmar'a Palermo yolu göründü

Günün manşetinden başlayalım...Chelsea'ye gidecekti, gitti, kaldı derken Manchester City forması giyeceği açıklandı... Hafta sonu ayrılmak istediğini açıkladığında "Evet, bir takımla kesin anlaştı bu çocuk" demiştik; ama bu takımın Londra taraflarında olmasını bekliyorduk. City'nin yeni patronu paraya kıydı... Detaylar haberimizde...Diğer bir haberimiz ise, daha önce burada manşetimize taşıdığımız. Haber takibi olarak da düşünebilirsiniz; ama bu da başlı başına bir haber... Napoli taraftarına deplasman yasağı gündemde... Haberde konuyla ilgili rahatsızlıkları olan kim var kim yok okuma imkânınız olacak...Fenerbahçe'nin gündemine giren iki oyuncu,ile ilgili yeni gelişmeler de haberlerimiz arasında... Liverpool Alonso'yu satmıyor bir de bu yetmiyormuş gibi Riera'yı da alıyor... Fenerbahçe formasıyla hayâl edenler, Liverpool formasıyla bu oyuncuları izleyecekler... Detaylar haberimizde...Galatasaray'ın gündemine giren, akıllara zarar bir ücretle Palermo'da. Lyon deneyimi bu kadar eder mi, yoksa bu kez Brezilyalı yıldız Güney Amerika'daki etkinliğini Avrupa'da gösterebilecek mi, hep birlikte izleyeceğiz...Championship Manager oyuncularının yakından tanıdığıda İtalya yolcusu.. Brezilya'nın son dönem yıldız adaylarından Kerlon, Chievo'da..Sociedad ile sözleşmeyi imzaladı veGolden Foot ödülünü kazandı...Transferin son saatleri olması itibariyle bolca transfer haberiyle karşılaştık sabah saatlerinde ve daha çok ilgilimizi çekenleri sizlerle paylaşmak için haberleri derledik...