Transferde kriz etkisi!



Bugün resmen start alacak olan ara transfere ekonomik kriz şimdiden damgasını vurdu.

21 Aralık'ta tamamlanan 16. hafta maçlarının ardından teknik kadro ve futbolcuların tatile çıktığı Turkcell Süper Lig'de, kulüp yönetimlerinin transfer planları dünyayı kasıp kavuran ekonomik krize takıldı.



Özellikle Dört Büyükler'in ligin ilk yarısında tespit ettikleri eksik bölgelere takviye planları, Anadolu kulüplerinin "nakit" ısrarına takıldı.



Yabancı kontenjanında sıkıntı yaşayarak iç piyasaya yönelen Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'un Anadolu kulüplerinden listelerine aldıkları oyuncular (Mehmet Yıldız, Gökhan Emreciksin, Mehmet Topuz, Özer, Sercan) için yaptıkları teklifler başta Sivas, Kayseri, Ankaragücü ve Ankaraspor yönetimleri tarafından kabul görmedi.



KULÜBEDE SERVET YATIYOR



Kriz döneminde sıcak paraya ihtiyaç duyan Anadolu kulüplerinin nakit ısrarı transferleri kilitleyince, Avrupa'da özellikle de İtalya'da çok kullanılan takas formülü çözüm olarak gündeme geldi.



4 Büyükler'in geniş kadrolarında ilk yarıda şans bulamayan ancak diğer takımlarda onbiri zorlayacak kapasitedeki futbolcuların yaprak kıpırdamayan ara transfer dönemine hareket getirmesi bekleniyor.



İşte ara transfer döneminde takasta kullanılabilecek futbolcular:



Aydın Karabulut, Seric (Beşiktaş);

Gürhan Gürsoy, Deniz Barış, Ali Bilgin, Burak Yılmaz (Fenerbahçe);

Mehmet Güven, Ferdi Elmas, Yaser Yıldız (Galatasaray);

Barış Memiş, Ceyhun Gülselam, Giray, Ferhat (Trabzonspor);

Escobar, Tevfik Köse, Olembe (Kayserispor);

Metin Akan, Iglesias, Leandro (Ankaragücü)...