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Spor

Transferde ezeli rekabet!

Belçika basınına göre, Fenerbahçe'nin istediği Lucas Biglia için Galatasaray ve Beşiktaş da devrede.

09 Aralık 2008 02:00




Belçika basınına göre, Fenerbahçe'nin istediği Lucas Biglia için Galatasaray ve Beşiktaş da devrede.

Fransız mercato365.fr adlı internet sitesi, Belçika'nın Le Soir gazetesine dayandırarak verdiği haberde, Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği, Anderlecht'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia için Beşiktaş ve Galatasaray hatta Bursaspor'un da devrede olduğunu iddia etti.

Arjantinli Biglia'nın, Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri Belçika ve Türk basınında daha önce de yer bulmuştu.

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