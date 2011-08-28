-Transfer taksiti meyve, sebze DENİZLİ (A.A) - 28.08.2011 - Denizli'de bu yıl Süper Amatör Küme'de mücadele edecek Toptancı Hal İlbadıspor'da, futbolculara ilk transfer taksitleri meyve, sebze verilerek ödendi. Denizli Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (DEMESKO) Başkanı ve Toptancı Hal İlbadıspor'un Fahri Başkanı Halil Öztürk, futbolcuların transfer ücretlerini nakdi değil, ayni olarak ödediklerini ifade etti. Süper Amatör Lig'de centilmence mücadele etmeyi amaçladıklarını anlatan Öztürk, ''Elbette iyi sonuçlar almayı da bekliyoruz. Başarı geldikçe prim olarak sporculara tropikal meyveler vermeyi düşünüyoruz'' dedi. Öztürk, Toptancı Hal İlbadıspor olarak, geçen sezon oynanan maçlarda rakip seyircilere meyve suyu ikram ettiklerini anlatarak, ''Aynı uygulamayı bu yıl da yapacağız. Bu yıl Denizlili sporseverleri maçlarımıza bekliyoruz. Maçlarımızı izleyenlere ikramlarımız olacak'' diye konuştu. Teknik direktör Erol Duyar da futbolcuların maddi beklentiden çok amatör düşünceyle oynadığını belirterek,''Bayramdan önce transfer taksitlerini meyve sebze alarak tahsil etmeleri futbolcularımız için hoş bir sürpriz oldu'' dedi. Futbolculardan Rıdvan Akgül ise parayı ikinci planda düşündüklerini, transfer ücretlerini sebze meyve olarak tahsil etmekten memnun olduklarını kaydetti.