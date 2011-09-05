-Transfer haberlerine Galatasaray damgası İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Ağustos ayında medyada çıkan transfer haberlerinde Galatasaray, ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Medya takip ajansı Interpress'in, yazılı basını kapsayan araştırmasına göre, Galatasaray, ezeli rakiplerini geçtiğimiz ay da geride bırakarak, çıkan transfer haberlerinde en çok ismi geçen takım oldu. Ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yakın gazete ile derginin incelendiği raporda, geçen bir aylık sürede Galatasaray, toplam 3 bin 73 transfer haberinde yer alarak birinciliği aldı. Fenerbahçe, ağustos ayı boyunca toplam bin 945 transfer haberle ikinci, Trabzonspor da hakkında çıkan bin 851 haberle üçüncü oldu. Beşiktaş, bin 747 haberle dördüncü sırada yer alırken, Bursaspor yaptığı transferler ve kadrosundaki yerli oyuncalarla yollarını ayırması ile gündeme bin 625 haberle gelerek beşinci sırayı aldı. Ligin yeni takımlarından Orduspor, 941 habere konu olurken, Kayserispor da 627 haberle medyada kendine yer buldu.