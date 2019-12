Transfer açıklaması!

Lige ara verilmesiyle birlikte spor sayfalarında yer alan transfer haberlerine ilişkin açıklama yapma gereği duyan Fenerbahçe yönetimi ortaya atılan futbolcu isimlerinden sadece 3 yerli oyuncu ile görüştüklerini, bunların da Bursaspor'dan Sercan Yıldırım, Ankaraspor'dan Özer Hurmacı ve Ankaragücü'nden Gökhan Emreciksin olduğunu duyurdu.



Fenerbahçe Kulübü'nün resmi web sitesinde yer alan haber şöyle:



"Daha transfer sezonunun başlamasına aylar kala spor basını yüzlerce futbolcunun adını kulübümüz ile görüşüyor diye yazdı ya da bizim onları almak üzere çalışmalar yaptığımıza dair haberler yaptı. Şu anda da yine yüzlerce oyuncu ile görüştüğümüze dair transfer yalanları her gün gazete sayfalarını doldurmak adına haber diye okuyucuya sunuluyor. Yönetimimizin teknik heyet ile yaptığı görüşmeler neticesinde şu ana kadar sadece 3 yerli futbolcu için transfer girişimimiz olmuştur. Bunlar; Bursaspor'dan Sercan Yıldırım, Ankaraspor'dan Özer Hurmacı ve Ankaragücü'nden Gökhan Emreciksin. Bu oyuncuların transfer edilmesi amacıyla kulüplerine yapılan resmi teklifler neticesinde; Bursaspor Başkanı Sayın İbrahim Yazıcı, Sercan Yıldırım'ı şu an için satmayı düşünmediklerini ancak ileride satmayı düşünürlerse o zaman görüşmeler yapılabileceğini kulübümüze iletmiştir.



Benzer şekilde başkanvekilimiz Sayın Nihat Özdemir Ankaraspor'dan Özer Hurmacı'nın transferi konusunda Sayın Melih Gökçek ile görüşmüş ancak bu oyuncunun şu an için satılmasının düşünülmediği Sayın Özdemir'e belirtilmiştir.



Ankaragücü'nden Gökhan Emreciksin ile ilgili olarak da kulübü ile ve ardından futbolcunun menajeri ile temasa geçilmiş, belirli konularda mutabakat sağlanmıştır ve görüşmelere halen devam edilmektedir. Bunlar dışında kesinlikle yerli ya da yabancı herhangi bir futbolcu transferi konusunda bir çalışmamız yoktur. Bu 3 futbolcu haricinde kulübümüz hakkında çıkan tüm transfer haberleri yalandır. Taraftarlarımızın da kulübümüzün resmi açıklaması olmadan hiçbir transfer haberine itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız"