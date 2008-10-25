Transeksüel tavuk George

İngiltere’de "Georgina" adlı bir tavuk, 2 yıl içinde kendiliğinden horoza dönüştü. Artık yumurtlamayan tavuğun ibiği çıktı ve her sabah ötmeye başladı.



Şimdi çok daha mutlu



Bu gelişme üzerine sahibi, hayvanın ismini "George" olarak değiştirdi. Transseksüel tavuğun sahibi Jane Howorth, "Georgina hep iri bir kızdı. Bacaklarında tüyler çıkınca şüphelendim. Erkeğe dönüştükten sonra, tam bir horoz gibi davranmaya başladı. Şimdi çok daha mutlu" dedi.



Uzmanlar, George’un çift cinsiyetli olabileceğini belirtiyorlar. Böyle bir değişimin gerçekleşme olasılığını 10 binde bir olarak veren uzmanlar, "Dişi yumurtaları hasar görüp de testosteron düzeyi yükselirse, cinsiyet değişimi meydana gelebilir" diye konuştular.

