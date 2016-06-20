Transeksüel Selin Ciğerci: Milletvekili sevgilim oldu!

2 yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirip kadın olan Selin Ciğerci, bir belediye başkanı ile ilişki yaşadığını söyledi. Ciğerci, “Kesseler adını söylemem derken” ilişkilerinin bittiğini, dostluklarının devam ettiğini söyledi. Ciğerci, bir milletvekili ile de beraber olduğunu söyledi.

Ciğerci “Beşiktaş’ın yıldızlarından biriyle bir yıldır büyük aşk yaşıyorum. Birlikte fotoğraflarımız da var. Sevgilimin benimle birlikte diye hedef haline getirilmesinden çok korkuyorum. Adını açıklayamam!” diye konuşmuştu.

Posta’dan Suna Akyıldız’a konuşan Ciğerci’nin açıklamalarının ilgili bir kısmı şöyle:

Peki sevgili listenizde siyasetçi var mı?

Ayyy hiç ona girme!

Çok merak ettim ama!

Evet belediye başkanı var. Kesseler adını söylemem. İlişkimiz bitti ama dostluğumuz sürüyor, insan olarak çok seviyorum.

Pahalı hediyeler aldınız mı?

5,5 karat bir tektaş pırlanta yüzüğüm var! Sosyal medya da beni takip eden herkes görüyor. 'Kim aldı?' diye soruyorlar. Babam aldı! İstesem millete neler aldırırım ama alışık değilim. Bana en fazla ısmarlayacağı bir yemektir.

Milletvekili sevgiliniz oldu mu?

Milletvekili de var…

Sizde de yok yokmuş. Bakan da var derseniz şaşırmayacağım!

Bakan yok! Ameliyat olmadan önce milletvekili adayı olup şimdi milletvekili olan biri var. Benim samimiyetime güveniyorlar. Birçok erkeğin içinde bir fantezi var. Nasıl olduğunu merak ediyorlar.

Nasıl yaklaşıyorlar?

Birçoğu bilmeden tanışıyor, 'çok güzel kadın' diye. Ama artık son haberlerden sonra sağır sultan bile biliyor. Ben de söylüyorum durumun böyle böyle diye. Cinsiyet değiştirmedin önce de kadın gibi görünüyordum. Ama yine de durumunu söylüyordum. Şimdi cinsiyet değiştirdim hadi gene söylüyorum. Şaşırmaları, şok olmaları çok hoşuma gidiyor.