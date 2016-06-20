T24 LogoT24 Logo
Magazin

Transeksüel Selin Ciğerci: Milletvekili sevgilim oldu!

“Belediye başkanı sevgilim de vardı, kesseler adını söylemem”

20 Haziran 2016 01:15

 2 yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirip kadın olan Selin Ciğerci, bir belediye başkanı ile ilişki yaşadığını söyledi. Ciğerci, “Kesseler adını söylemem derken” ilişkilerinin bittiğini, dostluklarının devam ettiğini söyledi. Ciğerci, bir milletvekili ile de beraber olduğunu söyledi.

Ciğerci “Beşiktaş’ın yıldızlarından biriyle bir yıldır büyük aşk yaşıyorum. Birlikte fotoğraflarımız da var. Sevgilimin benimle birlikte diye hedef haline getirilmesinden çok korkuyorum. Adını açıklayamam!” diye konuşmuştu.

Posta’dan Suna Akyıldız’a konuşan Ciğerci’nin açıklamalarının ilgili bir kısmı şöyle:

Peki sevgili listenizde siyasetçi var mı? 

Ayyy hiç ona girme!

Çok merak ettim ama! 

Evet belediye başkanı var. Kesseler adını söylemem. İlişkimiz bitti ama dostluğumuz sürüyor, insan olarak çok seviyorum.

Pahalı hediyeler aldınız mı? 

5,5 karat bir tektaş pırlanta yüzüğüm var! Sosyal medya da beni takip eden herkes görüyor. 'Kim aldı?' diye soruyorlar. Babam aldı! İstesem millete neler aldırırım ama alışık değilim. Bana en fazla ısmarlayacağı bir yemektir.

Milletvekili sevgiliniz oldu mu?

Milletvekili de var…

Sizde de yok yokmuş. Bakan da var derseniz şaşırmayacağım!

Bakan yok! Ameliyat olmadan önce milletvekili adayı olup şimdi milletvekili olan biri var. Benim samimiyetime güveniyorlar. Birçok erkeğin içinde bir fantezi var. Nasıl olduğunu merak ediyorlar.

Nasıl yaklaşıyorlar?

Birçoğu bilmeden tanışıyor, 'çok güzel kadın' diye. Ama artık son haberlerden sonra sağır sultan bile biliyor. Ben de söylüyorum durumun böyle böyle diye. Cinsiyet değiştirmedin önce de kadın gibi görünüyordum. Ama yine de durumunu söylüyordum. Şimdi cinsiyet değiştirdim hadi gene söylüyorum. Şaşırmaları, şok olmaları çok hoşuma gidiyor.

ETİKETLER

Selin CiğerciBeşiktaşMilletvekilisevgilibelediye başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24