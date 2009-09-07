Transeksüel hükümlü kadın ceza evinde

İngiltere'de bir transseksüelin kadın cezaevine nakil isteği, temel insan haklarından olduğu gerekçesiyle kabul etti.Bu karar Adalet Bakanlığında itirazlara neden oldu.
Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı Yargıç
David Elvin, Adalet Bakanı Jack Straw ve cezaevi yetkililerinin
itirazlarına rağmen, adam öldürme ve tecavüz girişiminde bulunma
suçlarından ömür boyu hapis cezası alan transseksüel mahkumun, kadın
cezaevine nakledilme talebinin reddedilmesinin, onun insan haklarına
aykırı olduğunu bildirdi.
Adı açıklanmayan 27 yaşındaki mahkumun avukatı Philippa Kaufmann,
müvekkilinin naklinin birkaç hafta içinde yapılacağını ifade etti.
Erkek olarak doğan, ancak cezaevindeyken cinsiyet değiştirme sürecine
giren mahkum, 2006 yılında kadın kabul olduğuna dair yasal tanıma elde
etmişti.
2001 yılında erkek arkadaşını boğarak öldürmekten 5 yıl ceza alan
mahkum, serbest bırakılmasından birkaç gün sonra bir kadın dükkan
sahibine tecavüz etme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ömür boyu
hapse mahkum edilmişti.