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Dünya

Transeksüel hükümlü kadın ceza evinde

İngiltere'de bir transseksüelin kadın cezaevine nakil isteği, temel insan haklarından olduğu gerekçesiyle kabul etti.

07 Eylül 2009 03:00

İngiltere'de bir transseksüelin kadın cezaevine nakil isteği, temel insan haklarından olduğu gerekçesiyle kabul etti.Bu karar Adalet Bakanlığında itirazlara neden oldu.

Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı Yargıç David Elvin, Adalet Bakanı Jack Straw ve cezaevi yetkililerinin itirazlarına rağmen, adam öldürme ve tecavüz girişiminde bulunma suçlarından ömür boyu hapis cezası alan transseksüel mahkumun, kadın cezaevine nakledilme talebinin reddedilmesinin, onun insan haklarına aykırı olduğunu bildirdi.

Adı açıklanmayan 27 yaşındaki mahkumun avukatı Philippa Kaufmann, müvekkilinin naklinin birkaç hafta içinde yapılacağını ifade etti.

Erkek olarak doğan, ancak cezaevindeyken cinsiyet değiştirme sürecine giren mahkum, 2006 yılında kadın kabul olduğuna dair yasal tanıma elde etmişti.

2001 yılında erkek arkadaşını boğarak öldürmekten 5 yıl ceza alan mahkum, serbest bırakılmasından birkaç gün sonra bir kadın dükkan sahibine tecavüz etme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilmişti.


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