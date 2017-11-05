T24 LogoT24 Logo
Spor

Trans Taurus Dağ Bisikleti Rallisi tamamlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen TransTaurus Dağ Bisikleti Rallisi sona erdi

05 Kasım 2017 18:52

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde bu yıl ikincisi düzenlenen TransTaurus Dağ Bisikleti Rallisi sona erdi.

Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen TransTaurus Dağ Bisikleti Rallisi\'ne Türkiye\'nin yanı sıra Rusya, İngiltere ve Fransa\'dan 6\'sı kadın 85 sporcu katıldı. Etkinliğin son gününde sporcular 56 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirdi. Sporcular ormanlık alanlardan, dik yamaçlardan ve dere yataklarından geçti. Bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Dün gece etkili olan yağmur nedeniyle finiş çizgisine sporcular çamur içinde girebildi.

Son etabı Rus Ivan Seledkov 1 saat 5 dakika 13 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı. Aynı ülkeden Ivan Grenavtsev 1 saat 10 dakika 37 saniyeyle ikinci olurken, Rus Vladimir Levchenko da 1 saat 10 dakika 38 saniyeyle üçüncülüğü elde etti. Genel klasmanda ise Ivan Seledkov birinci, Vladimir Levchenko ikinci, Ivan Grenavtsev üçüncü oldu.

Etkinlik organizatörü Ömer Nizam, etkinliği sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirterek, son gün sporcuların 56 kilometrelik ve 3 günlük etaplarda toplam 180 kilometrelik parkurda mücadele ettiğini söyledi. Yarışın son günü sporcuların Ovacık Yaylası\'ndan başlayıp Gedelme Yaylası\'ndan geçerek Kemer\'e dönüş yaptıklarını aktaran Nizam, sporcuların üç günlük etapta çok zorlandıklarını kaydetti. Nizam, yarışa 20 Rus, 5 İngiliz, 2 Fransız, 58 Türk sporcunun katıldığını anlattı ve yarışı 35 sporcunun tamamlayabildiğini belirtti.

Son etabın birincisi Rus Ivan Seledkov, etaplardan geçerken dağları ve ormanlık alanları çok beğendiğini belirterek, yarış için seneye tekrar geleceğini kaydetti.

TransTaurus Dağ Bisikleti Rallisi\'nde diğer etaplarda ise şu sonuçlar alındı; 40 yaş üstü erkek takımlarda Emin Burak İzmirlioğlu ve Yusuf Kartar birinci, Alp Reşat Çapa ve Mahmut Mabruk ikinci, And Tüfekçi ve Berk Tüfekçi, Erol Özbey Tirki üçüncü oldu. Erkek takımlarda Burak Günay ve Muammer Yıldız birinci, Evren Hakgören ve Oğuzhan Biçer ikinci, Aykun Taşçıyan ve İbrahim Küçükdoğan üçüncü oldu. Solo kadınlarda Rus Viktoria Zarina birinci, Türkiye\'den Seda Grenavtseva ikinci, Rus Marina Rostovtseva ise üçüncü oldu. Solo erkeklerde 40 yaş üstü kategorisinde ise Rus Nikolay Kostadinov birinci, Sezgin Milli ikinci, Rus Dmitri Rudenko üçüncü oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Starttan detay

- Parkur detayı

- Sudan geçen bisikletin tekerlek detayı

- Sporcuların dere yatağındaki sudan geçişleri

- Finiş çizgisine gelen Ivan Seledkov

- Ivan Seledkov açıklama (İngilizce)

- Sporcuların dere yatağındaki sudan geçişleri

- Etkinlik organizatörü Ömer Nizam açıklama

- İkinci ve üçüncünün finiş noktasına gelişi

- Çamur ve su etaplarından sonra finişi gören sporcular çamur içindeki yüzlerinden detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMER Antalya DHAANTALYA KemerTransTaurus Dağ Bisikleti RallisiKemer BelediyesiTransTaurus Dağ Bisikleti Rallisi TürkiyeRusyaFransaEtkinliğinSporcularBazıDünSonRus Ivan SeledkovAynıIvan GrenavtsevRus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24