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Trans Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı

Dün gerçekleşen 7. Trans Onur Yürüyüşü'nde polisin müdahalesi sırasında 11 kişi gözaltına alınmıştı

20 Haziran 2016 14:04

7. Trans Onur Yürüyüşü'nde polis saldırısında gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği'nin güvenlik gerekçesiyle yasakladığı 7. Trans Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınan 11 kişi, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından sabaha karşı serbest bırakıldı.

İstanbul Taksim'de yapılmak istenen 7. Trans Onur Yürüyüşü'ne katılmak isteyenlere, polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.

Taksim ve çevresine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda polis ve TOMA yerleştirildi, bazı sokaklara giriş yasaklandı. Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi de bariyerler ile kapattı.

Polis, saat 17.00'de yapılması planlanan Trans Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) binası önünde basın açıklaması yapan bireylere, ardından da Mis Sokak'ta toplanan gruba müdahale etti. Müdahale sırasında 11 kişi gözaltına alınmıştı.

 

Taksim'deki Trans Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi!

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