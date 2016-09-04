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Trans kadınlara demir sopayla saldıran zanlı: Sizinle işim daha bitmedi!

Saldırgan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

04 Eylül 2016 01:35

Ankara Bülbülderesi’nde trans kadınlara demir sopalarla saldıran saldırganlardan birisi yakalanırken trans kadınlara “Sizinle daha işim bitmedi” diyerek tehditte bulundu.

Pembehayat’ın haberine göre, Trans kadın S.’nin evine müşteri gibi gelen ve daha sonra gasp etmek isteyen saldırgan yakalandı. 

Saldırgan ilk başta trans kadınların şikayetçi olmaması üzerine olay yerinden ayrılmış fakat daha sonra plakasız bir araçta yanına aldığı 3 kişiyle trans kadınlara saldırmıştı. 

Saldırgan, ilk başta geldiği aracın plakasından tespit edilip yakalandı. Teşhis için giden trans kadınlara "Sizinle işim daha bitmedi" diye tehditler savurdu.

Pembe Hayat derneğinin avukatı Rıza Yalçın Koçak, saldırganın tutumu üzerine Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak koruma talebinde bulundu.

Koçak, koruma talebini kabul ettiklerini belirten memur telefonu kapattıktan sonra saldırıya uğrayan trans kadınlara dönerek "Işimiz başımızdan aşkın. Sizinle uğraşamayız" diyerek koruma talebini işleme koymadığını bildirdi.

Saldırgan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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