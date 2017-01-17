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Yaşam

Trans kadın, silahlı saldırıya uğradı

Trans kadını bacağından yaralayan saldırgan, kayıplara karıştı

17 Ocak 2017 23:50

Ankara’da trans kadın pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda bulunan Uğur Nazik, trans kadını ayağından yaralıktan sonra kayıplara karıştı. Trans kadının tedavisi devam ediyor.

Pembe Hayat’ta yer alan habere göre, sağ bacağından vurulan trans kadının ifadesi Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen polislerce sabaha karşı dernek avukat Rıza Yalçın Koçak’ın katılımı ile Ankara Numune Hastanesi’nde kaldığı odada alındı.

Saldırıya uğrayan trans kadın ifadesinde şunları söyledi:

“Seks işçiliği yaparak geçimimi sağlıyorum. Saat 02:30 sularında tanımadığım bir taksi önümde durdu. Görüşmek istediklerini söyledi. Araçta taksi şoförü dışında iki erkek ve bir kadın şahıs vardı. Benimle konuşan şahıs çok sarhoştu. Kalmayı kabul etmedim. Bunun üzerine aracından inerek pompalı tüfekle bacağıma ateş etti. Sonra beni araca zorla bindirerek bir eve götürdüler. Burada yaramın büyük olduğunu ve aşırı kan kaybettiğimi görünce, taksi şoförünün ısrar etmesi üzerine beni alarak Numune Hastanesi’ne getirdiler. İsminin Uğur Nazik olduğunu öğrendiğim transfobik saldırgandan, isminin Aliş olduğunu bildiğim erkek şahıstan ve yanlarında olarak onlara yardımcı olan kadın şahıstan davacı ve şikayetçiyim.”

İfadesinin ardından trans kadının ameliyata alınacağı, en az 15 günlük tedavi sürecinden geçeceği doktorlarca belirtildi. Ayrıca taksi şoförüne diğer trans seks işçileri sayesinde ulaşıldı ve şoförün Çankaya Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındı. Saldırganların ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

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