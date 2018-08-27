Yaşadığı evin girişinde boğazı kesilerek öldürülen trans kadın Esra Ateş, öldürüldüğü yerde anılacak.

İstanbul Beyoğlu’nda yaşadığı evin girişinde boğazı kesilerek öldürülen trans kadın Esra Ateş için anma eylemi düzenleniyor.

Nakka LGBTİ+, “Bizler adalet istiyoruz, hem yaşarken, hem de öldükten sonra” diyerek Esra Ateş’i öldürüldüğü yerde anma çağrısı yaptı:

“Cumartesi günü sabah saatlerinde Beyoğlu Sahra Bar'ın üstünde yaşayan trans kadın Esra Ateş oturduğu evin girişinde boğazı kesilerek katledilmiştir.

“Bizler adalet istiyoruz, hem yaşarken, hem de öldükten sonra.

“Bizler arkadaşlarımızın katillerinin bulunmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını talep ediyoruz. Bu katiller bulunmadıkça veya özgür kaldıkça sokaklarda nefret saçmaya, öldürmeye ve bizler ise ölmeye devam ediyoruz.

“Biz, bir kişi daha eksilmeyi kabul etmiyoruz.

“Esra’yı ve katledilen bütün trans kadınları anmak için 27 Ağustos Pazartesi günü, saat 20:00’da Sahra Bar’ın önünde bir araya geliyoruz.

“Bu ardı arkası gelmeyen ölümlere “yeter” diyen herkesi aramıza bekliyoruz.”