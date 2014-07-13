Trans birey 'yetim aylığı' almak için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı

TC Emekli sandığından emekli babasını yitirdiğinde kendisine aylık bağlanması için başvuran genç, “Bu hakkın sadece bir işte çalışmayan, evlenmemiş kız çocuklara özgü” olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Kızılot’un aktarımına göre, durumu Kızılot'a bildiren genç Kızılot’tan da 'yasaya göre durumun böyle olduğu' yanıtını aldı. Daha sonra cinsiyet geçiş ameliyatı olan 26 yaşındaki genç, mahkemeden kadın olduğuna dair karar aldırıp durumu nüfusa tecil ettirdi.

Yeniden Emekli Sandığı’na başvurduğunda “Yasada cinsiyet değiştirerek kadın olanlara aylık bağlanması yolunda bir hüküm bulunmadığı” gerekçesiyle ikinci kez reddedilen genç, hukuk mücadelesi başlattı.

Mahkeme “Cinsiyet değiştirip kadın olduğuna dair mahkemeden karar alan ve bu kararı da nüfusa tescil ettiren kişinin, artık erkek olarak kabul edileyemeceği ve yasaların kadınlar için tanıdığı tüm haklardan yararlanması gerektiği, bu nedenle de yetim aylığı bağlanmasına...” karar verdi.

Birikmiş aylıkları da ödendi

TC Emekli Sandığı kararın bozulması için Danıştay’a başvurdu. Ancak Danıştay 10. Dairesi mahkeme kararını onayladı. Emekli Sandığı'nın bu karar üzerine yetim aylığını bağladığını ve birikmiş aylıkları da toplu olarak ödediği belirtildi.