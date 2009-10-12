Tramvayla yolcu minibüsü çarpıştı: 6 yaralı

Antalya'da deneme seferleri yapan tramvayla yolcu minibüsü çarpıştı. Tramvayın raydan çıktığı kazada, minibüsteki 6 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Çetinkaya Caddesi, Merkez Bankası önünde Resul Gül'ün kullandığı içi kum torbalarıyla dolu tramvayla Ramazan Murat Aktar'ın kullandığı yolcu minibüsü çarpıştı. Sinyalizasyon sisteminin olmadığı kavşakta meydana gelen kazada, tramvay çarpışmanın etkisiyle raydan çıkarak yol kenarındaki inşaatı çevreleyen çitlere girdi.

Minibüste bulunan yolculardan Tansu Çapur, Alara Alankaya, Ferda Fidancı, Arda Karataş, Zeliha Zeynep İncioğlu ve Cezayir uyruklu Mazuz Fuat yaralandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Görgü tanıkları, deneme sürüşü yapan tramvayın geçişi esnasında zabıtaların yolun güvenliği için önlem aldığını, ancak minibüs sürücüsünün ''dur'' ihtarını fark etmeyerek kontrolsüz olarak yola çıktığını öne sürdüler.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yeni yaptırılan güzergahta çalışacak tramvay araçları, Ekim ayı başında deneme amaçlı test sürüşlerine başlamıştı. 30 gün sürmesi planlanan test sürüşü kapsamında tramvay araçları, sabah 06.00 akşam 24.00 saatleri arasında, normal işletmeye geçilmiş gibi sefer yapıyordu.

İşletmeye geçildiğinde sistemin sorunsuz çalışması amacıyla gerçekleştirilen deneme seferleri boyunca vatandaşlar ve sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı.