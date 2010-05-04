Tramvay raydan çıktı

T24 -

Zeytinburnu-Kabataş hattında çalışan İstanbul Ulaşım A.Ş'ye bağlı tramvay, elektrik arızası nedeniyle Beyazıt istasyonuna 20 metre kala raydan çıkarak hattaki elektrik direğine çarptı. Direk, çarpmanın etkisiyle devrildi.Herhangi bir yaralanma olmadan atlatılan kaza üzerine tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Tramvaydan inen yolculardan bazıları, Sultanahmet istasyonuna kadar yürüyerek Kabataş aracına bindi.Bu arada, Kabataş'tan hareket eden tramvaylar Sultanahmet'e, Zeytinburnu'ndan hareket eden tramvaylar da Aksaray istasyonlarına kadar sefer yapıyor.