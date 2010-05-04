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Yaşam

Tramvay raydan çıktı

Zeytinburnu-Kabataş hattında çalışan bir tramvayın Beyazıt'ta raydan çıkması nedeniyle seferler kesintili olarak gerçekleştiriliyor.

04 Mayıs 2010 03:00

T24 - Zeytinburnu-Kabataş hattında çalışan bir tramvayın Beyazıt'ta raydan çıkması nedeniyle seferler kesintili olarak gerçekleştiriliyor.



Zeytinburnu-Kabataş hattında çalışan İstanbul Ulaşım A.Ş'ye bağlı tramvay, elektrik arızası nedeniyle Beyazıt istasyonuna 20 metre kala raydan çıkarak hattaki elektrik direğine çarptı. Direk, çarpmanın etkisiyle devrildi.   

Herhangi bir yaralanma olmadan atlatılan kaza üzerine tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Tramvaydan inen yolculardan bazıları, Sultanahmet istasyonuna kadar yürüyerek Kabataş aracına bindi.

Bu arada, Kabataş'tan hareket eden tramvaylar Sultanahmet'e, Zeytinburnu'ndan hareket eden tramvaylar da Aksaray istasyonlarına kadar sefer yapıyor.
   

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