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TRAMVAY İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI 

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Fatih'te tramvay ile otomobil çarpıştı

11 Mayıs 2018 18:12

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Fatih\'te tramvay ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri çift yönlü olarak bir süre aksadı.
Kaza öğle saatlerinde Laleli\'de meydana geldi. Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay yoluna giren bir araca tramvay çaptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralıyı kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaklaşık yarım saat çift yönlü olarak aksayan tramvay seferleri polisin kazaya karışan aracı kaldırmasından sonra normale döndü.

KAZA DERS OLMADI
Kazadan yarım saat sonra aynı yerde iki halk otobüsünün yasak yerden “U\" dönüşü yaparak karşı şeride geçmesi kameralara yansıdı. 

Görüntü Dökümü:
-Kaza nedeniyle duran tramvay ve içindeki yoldular
-Kaza yerindeki polis ekipleri
-Yasak yerden U dönüşü yapan otobüsleri
-Tramvayın Halk otobüsüne siren çalması
-Genel ve detay görüntüler
 

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