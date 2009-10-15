Trakyalılar Bilge Köyü sakinlerini istemiyor

Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü'nde 44 kişinin öldürülmesi ile ilgili yargılanan sanık yakınlarının güvenlikleri için Trakya Bölgesi'ndeki bir siteden devlet tarafından 32 daire satın alındı. Güvenlik önlemleri alınan siteye sanık yakınlarının yerleşeceğini öğerenen mahalle sakinleri muhtarlığa giderek,“Huzurumuz bozulacak, gelmelerine engel olun” diye şikayetlerde bulunmaya başladı.



Mazıdağı'na bağlı Bilgi Köyü'nde 4 Mayıs akşamı 44 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan katliamın ‘1' numaralı sanığı ‘Şıh Mehmet’ lakaplı Mehmet Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 9 sanığın yakınları, olası yeni katliama karşı devlet tarafından koruma altına alınacak. İçişleri Bakanlığı tarafından ‘çok gizli’ yürütülen proje kapsamında kimlikleri belirlenen 50 çocuk, 10 kadın ve 5 erkekten oluşan 65 kişi Trakya Bölgesi’ndeki bir siteden devlet tarafından 32 ayrı daire satın alındı. Satın alınan ve yakın zamanda sanık yakınlarının yerleştirilmesinin planlandığı bu sitede güvenliği de polis tarafından sağlanacak. Sitenin çevresi güvenlik kamerası ile 24 saat takip edilecek. Bir müteahhit tarafından yaptırılan ve devlet tarafından satın alınan 32 daire 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olarak 60 ve 90 metrekarelik 2 ayrı tipten oluşuyor. İnşaatı yeni tamamlanan konutlardaki daireler doğalgaz ile ısıtılacak.

“Halk huzursuz”

Sanık yakınlarını yerleştirilmesini planlandığı sitenin çevresinde oturanlar ise huzursuzluk yaşamaya başladı. Bu bölgede oturanlar mahalleli muhtarına gelerek, sanık yakınlarının bu mahalleye gelmelerini istemediklerini söyledikleri bildirildi. Sanık yakınlarının taşınmasının palanlandığı Kırklareli'ndeki İstasyon Mahallesi Muhtarı Rahmi Ketbağ şunları söyledi:

“Çoğumuz emekli ve tarımla uğraşıyoruz. Neden burası seçildi? Devletin yerleştirecek başka yeri yok muydu ? Mahalleli ‘huzursuzuz' diye bana gelerek şikayette bulunuyor. Hatta site çevresinde oturanlar dilekçe toplamak istediklerini söyledi. Neden Kırklareli seçildi. Diğer mahalle muhtarları ile iki defa toplandık. Bana destek veriyorlar. Avrupa kapısına yakın ve en huzurlu olan bir il olarak neden burası. Gelecek olan vatandaşlar hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bu mahalleden yer satın alınacağı bizlere söylenmedi. Bende basında çıkan haberlerden öğrendim. Mahallemiz de en çok toplu konut yapılan bir yer.”

Bir mahelle sakini ise, “Gelecek olan kişiler huzursuzluk yaratır. Biz o kadar bilgi sahibi değiliz. Burası huzurlu ve sakin bir mahalle. Mardin’den neden buraya getiriliyorlar.Huzurumuzun bozulmasını istemiyoruz” dedi.