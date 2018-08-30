Trakya'da Zafer Bayramı coşkusu

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, (DHA)- 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'de düzenlenen törenlerle,coşkuyla kutlandı.

Edirne\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, saat 09.30\'da Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Programa Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Yüksek Erdin, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı. Atatürk Anıtı\'ndaki törenin ardından Vali Özdemir, makamında Belediye Başkanı Gürkan ve Albay Erdin ile birlikte tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları törenleri Talatpaşa Caddesi\'nde devam edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Yüksel Erdin, tören aracıyla halkı selamlayıp bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Üsteğmen Ayşe Cömert, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği ve yüce Türk milletinin bağımsızlığını simgeleyen Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. Gurur, heyecanı ve coşku içinde olduklarını kaydeden Cömert, \"Gücünü Türk milletinin sevgisinden Türk Silahlı Kuvvetleri, 96 yıl önce olduğu gibi bugün de milletinin emrinde laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, bölünmez bütünlüğüne ve Türk ulusuna karşı her türlü tehdidi ortadan kaldırma azim ve kararlığı içerisindedir. Yüreğindeki vatan sevgisi, sarsılmaz irade ve üstün cesareti ile milletini ve ülkesini kanının son damlasına kadar koruyan Türk Askeri bugün de aynı inanç ve kararlılıkla canını seve seve feda etmeye hazırdır. Türk ordusunun tarih boyunca elde ettiği zaferler, kendisine ihtiyaç duyulduğunda yapabileceklerinin kesin bir teminatıdır\" dedi.

Tören alanına çok sayıda vatandaş çocuklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla katılırken bazı vatandaşlar da törene Atatürk\'ün resimlerinin bulunduğu tişörtlerle katıldı. Edirne\'deki törenler valiliği mehter takımının yer aldığı resmi geçit töreniyle tamamlandı.

TEKİRDAĞ\'DAKİ BAYRAM COŞKUSU

Tekirdağ\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları törenlerine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Enez Kaplan, Mustafa Yel, Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı. Atatürk anıtındaki programın ardından Vali Ceylan ve diğer protokol üyeleri makamda tebrikleri kabul etti. Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden programda halk oyunları ekipleri gösterisi yaparken, törenler resmi geçitle tamamlandı.

ÇORLU\'DA TÖREN

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki kutlama törenleri Kaymakam Levent Kılıç, 5\'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Sarıkurt\'un katılımıyla Atatürk Anıtı\'na yapıldı. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının Atatürk Meydanı\'ndaki tören sona erdi. Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulün ardından Atatürk Meydanı\'ndaki törenlere geçildi. Törene Kaymakam Levent Kılıç, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt katıldı. Halkın ve öğrenciler ile tören birliklerinin bayramının kutlanmasının ardından folklor gösterisi ve şiirler okundu, askeri geçiş töreni yapıldı.

LÜLEBURGAZ ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı coşku ile kutlandı. İnönü Caddesi üzerinde bulunan eski Hükümet Konağının yıkılması dolayısıyla bu yıl ilk kez yeni Hükümet Konağı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay ve Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından çelenklerin sunulmasından sonra törenlere İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kongre Meydanı\'nda devam edildi. Halk oyunları ekibinin gösterilerinden sonra yapılan resmi geçit ile tören sona erdi.



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