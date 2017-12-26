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TRAKYA'DA 36 HIRSIZLIK YAPTIĞI BELİRLENEN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trakya'da  çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 10 şüpheliyi yakaladı

26 Aralık 2017 12:53

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trakya\'da  çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 10 şüpheliyi yakaladı.
Silivri\'de geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık sonrası jandarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan operasyonlarla liderliğini S.K.\'nin yaptığı 10 kişilik şebeke çökertildi. Adreslerde yapılan aramalarda silahlar da ele geçirildi.  
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  Ekipler, şüphelilerin Trakya bölgesinde 36 farklı hırsızlık olayına karıştığını belirledi. 

Görüntü Dökümü:
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(JANDARMA KAMERASI)
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-Baskın anı
-Yapılan aramalar
-Ele geçirilenler
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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