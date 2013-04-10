Trakya Üniversitesi'nin web sitesinden Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafları kaldırıldı

1982 yıında 1446 öğretim üyesi ve 34 bin 746 öğrenciyle Edirne'de açılan Trakya Üniversitesi web sitesini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından rektör olarak atanan Prof. Dr. Yener Yörük'ün göreve başlamasıyla yenileme kararı aldı.

Yenilenen web sitesinde Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflarının olmaması dikkat çekti ve bu durum öğrenciler tarafından tepkilere yol açtı. Tepilerden dolayı rektör yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Pişkin konu ile ilgilenileceğini belirtti.

Fırat Keskinkılıç'ın Doğan Haber Ajansın'da yer alan haberine göre, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web geliştirme ekibi tarafından yenilenen sitede 'Yeni web sitemiz hizmete açıldı' başılığıyla şu bilgilere yer verildi;

"Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, web geliştirme ekibinin yaklaşık 3 aylık sürede gerçekleştirdiği Trakya Üniversitesi web yenileme çalışması büyük ölçüde tamamlanarak, 8 Nisan 2013 Pazartesi günü mütevazı bir törenle yayımlandı. Törene Rektörümüz Prof. Dr. Yener Yörük ile Rektör Yardımcılarımız Prof.Dr. Hüseyin Sarıoğlu, Prof.Dr. Süleyman Pişkin ve Prof.Dr. Recep Duymaz’ın yanı sıra fakülte dekanlarımız, yüksekokul müdürlerimiz, üniversitemiz genel sekreteri ve daire başkanlarımız katıldı. Üniversitemiz yeni WEB Sitesi Karadağ Başbakan Yardımcısı Rafet Husoviç‘in butona tıklamasıyla yayımlanmış oldu. Rektörümüz Prof.Dr. Yener Yörük, bu çalışmayı başarıyla gerçekleştiren web geliştirme ekibine teşekkür ve takdirlerini sundu."