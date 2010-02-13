Trakya sular altında!

T24 -

Kırklareli ve Lüleburgaz'da evleri su bastı

Pehlivanköy'de 25 bin dönüm arazi sular altında

Çanakkale'de Menderes çayı taştı

Edirne sular altında kaldı

Tekirdağ'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Tekirdağ'ın Hayrobolu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Çene Deresi'nin taşması sonucu Tekirdağ-Hayrabolu kara yolu ulaşıma kapandı. Dün (12 Şubat 2010) de ulaşıma kapanan kara yolunun suların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açılacağı bildirildi.Taşkın nedeniyle bölgede bulunan 2 odun kesme tesisi ile bir mandıranın da sular altında kaldığı kaydedildi.Bu arada, Malkara ilçesinde gece yarısı başlayan sağanak Malkara-Hayrabolu kara yolu üzerinde bulunan Poğça Deresi'nin taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu Evrenbey ile Kırıkali köyleri arasında ulaşım sağlanamıyor. Karamurat, Kırıkali, Yörük, Kermeyen köylerinden Malkara'ya gelmek isteyenlerin de D-100 kara yolunu kullanmak zorunda kalıyorlar.Çorlu ilçesinde ise yağışlar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.Çorlu-Edirne arasındaki TEM otoyolunun alçakta kalan bazı kısımlarında ise su birikintilerinin oluşması nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.Kırklareli'nde gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle il merkezde 10 evi su basarken, Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde Su Kanalı'na yakın bölgedeki yolda da çökme meydana geldi.Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kırklareli'ne son 24 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştü. Yetkililer, sağanağın pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini kaydetti.Sağanak Lüleburgaz'da da etkili oldu. İlçede yağış ve su kanallarının kapanması sonucu Cumhuriyet, Barış, Güneş ve Yıldırım mahallelerinden 100'ün üzerinde evi su bastı.Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Lüleburgaz Deresi'nin taşma noktasına geldiğini söyledi. Her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Halebak, şu anda endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.Ergene Nehri'nin taşması sonucu ise Pehlivanköy'de yaklaşık 25 bin dönüm ekili alanı sular altında.Pelivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, Kayalı Baraj kapaklarının açılması ve son yağışlar sonucu nehrin taştığını söyledi.Kırklareli Valiliği'nin kendilerini uyardığını vurgulayan Açıkel, ''Biz de gün boyu halkımızı anonslar yaparak uyarmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan nehir kenarlarına gitmemelerini istiyoruz. Taşan su, sanayi sitesindeki bir kaç iş yerini bastı. Ancak, çiftçinin hali perişan. Su altındaki ekili 25 bin dönüm alan mevcut'' diye konuştu.Dün gece (12 Şubat 2010) etkili olan yağmur ve Kaz Dağları'ndaki karların erimesiyle Menderes Çay'ı taşarken, çay yatağındaki çok sayıda bahçe ve ev sular altında kaldı.S.S. Bayramiç İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt Sığırcılığı Tesisleri ile Bayramiç Taşıyıcılar Kooperatifi çevresinde bulunan iş yerleri ve buradaki araçlar da su altında kaldı.Çayın taşmasıyla bir kümesteki çok sayıda tavuk ile Menderes Çayı boyundaki arı kovanlarında bulunan arılar, sel sularına kapılarak telef oldu.Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan ve Bayramiç ile Evciler, Karaköy, Tongurlu, Gedik, Köseler, Sarıot, Mollahasanlar, Külcüler, Kurşunlu, Yeşilköy, Çırpılar, Dağobası, Toluklar, Akçakıl ve Çavuşlu köylerinin bağlantısını sağlayan köprü ile kara yolu da sel sularından hasar gördü.Bu bölgelerde ulaşımın güçlükle ve kontrollü olarak yapılabildiği bildirildi.Menderes Çayı'nda suyunun yükselmesiyle çay kıyısında oturan bazı vatandaşlar da evlerini boşaltıyor.Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.Tunca Nehri'nin taşmasının ardından, gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle de yağmur suyu caddelerden dere gibi aktı.Yeniimaret Mahallesi yakınlarından geçen Palahur Deresi de taşma noktasına geldi. Kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nin bir kesiminde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yollarına güçlükle devam etti.Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir dershanenin önünde oluşan su birikintisi nedeniyle de yol trafiğe kapatıldı.Kirişhane Futbol sahası, Ayşekadın Tren Garı, Abdurrahman Mahallesi ile Saraçhane mevkinde bazı kesimleri su altında kaldı.Tunca Nehri'nin taşması ve yağmurla birlikte Yeniimaret ile Yıldırım Semti arasındaki ekili tarım arazilerinin yoğun olarak bulunduğu Taşbahçe mevkisi suyla kaplandı.Meriç ile Tunca Nehri arasında kalan İki Köprüarası mevkinde faaliyet gösteren işletme sahipleri, olası taşkın ihtimali üzerinde sık sık nehir kenarına giderek durumu kontrol ediyor.Meriç Nehri'nin olası taşkınında en çok etkilenecek bölge olarak belirtilen Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, debileri sık sık kontrol ettiğini belirterek, "Taşkın halinde en çok zararı bizim mahallemiz görecek. Mahallemizde tarım alanları da sular altında kalacak. İstanbul'un sebze ihtiyacı büyük oranda bizim mahallemizde yetişen ürünlerle karşılanıyor" dedi.Bu arada Edirne merkeze bağlı Avarız ve Değirmenyeni köyleri ile F Tipi Cezaevi'ne ulaşımın sağlandığı yolun bazı bölümlerinde su birikmesi nedeniyle bazı kesimler trafiğe kapanma noktasına geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden D-100 karayolunun bazı kesimlerinde de araçlar yollarına güçlükle devam etti.