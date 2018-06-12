Trakya gümrüklerinde 5 günde 2 bin 876 kişi oy kullandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE\'de, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarına 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için konulan 6 sandıkta, 5 günde 2 bin 876 seçmen oy kullandı.

24 Haziran\'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında yaşayan ve seçmen kayıt listelerinde yer alan seçmenlerin oy kullanması amacıyla sınır kapılarına sandıklar kuruldu. Edirne İl Seçim Kurulu tarafından konulan, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Bulgaristan\'a açılan Kapıkule\'ye 3, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'na 1 ve Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'na 2 olmak üzere 6 sandıkta, oy kullanma işlemi 7 Haziran\'dan itibaren başladı. Edirne İl Seçim Kurulu Başkanlığı verilerine göre, 5 günde Kapıkule Sınır Kapısı\'nda giriş kısmında 1983, çıkış kısmındaki sandıkta 295, gar gümrüğündeki sandıkta ise 59 seçmen oy kullandı. Hamzabeyli\'de 86 seçmen, İpsala\'da ise 453 seçmen oy kullandı.

Almanya\'dan tatil için Türkiye\'ye gelen Derviş Yeşildal, oyunu kullandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, \"Almanya\'da yaşıyorum, oy kullandığım için ve böyle bir şans verildiği için çok mutluyum. Sınır kapısına geldiğimde oy kullanma başlamış, buna sevindim. Yoksa Almanya\'da konsoloslukta kullanacaktım, böyle iyi oldu\" dedi.

Almanya\'dan ailesiyle birlikte Ramazan Bayramı için Türkiye\'ye gelen Vasfi Ay da Kapıkule Sınır Kapısı\'nda oyunu kullandı. Ay, herkesin oyunu kullanması gerektiğini ifade ederek, \"Vatanımızın güzelliği ve huzuru için oy kullandım. Ramazan Bayram tatili için gelmeseydim, konsoloslukta kullanacaktım\" diye konuştu.



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