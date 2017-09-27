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Traktörün altında kalıp öldü

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde 62 yaşındaki Saki Özkan, tarlasını sürerken traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi

27 Eylül 2017 22:25

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çivril İlçesi\'nde 62 yaşındaki Saki Özkan, tarlasını sürerken traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Çivril ilçesi\'nde meydana geldi. Tarlasını süren Saki Özkan, pulluğa dolanan otları temizlemek için çalışır halde bıraktığı traktörden inip arkaya geçti. Özkan, otları temizlerken, plakasız traktör aniden hareket etti. Yerinden doğrulup, frene basmak için traktöre binmek isteyen Özkan, dengesini kaybedip düştü. Arka tekerleğin altında kalan Özkan, öldü.
Jandarma ekiplerinin olay yerine yaptığı incenlesinin ardından Saki Özkan\'ın cesedi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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