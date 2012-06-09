Traktörü haczedilen çiftçi Süper Loto'dan 6 milyon lira kazandı

Maddi sıkıntılarla boğuşan, traktörü haczedilen 66 yaşındaki çiftçi Sami Durmuş, Süper Loto milyonerlerinden biri oldu. Talihli çiftçi kuponu minibüs şoförüne oynatmış

Milliyet'in haberine göre, Süper Loto’nun dün yapılan çekilişinde 6 milyon 678 bin TL kazanan iki talihliden birinin Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Sami Durmuş olduğu ortaya çıktı. Durmuş’un maddi sıkıntılar çektiği hafta içersinde ise borcundan dolayı traktörüne haciz konulduğu öğrenildi.

Spor Loto’nun büyük ikramiyesini paylaşan iki kişiden biri Orhangazili çiftçi Sami Durmuş oldu. Heceler Köyü’nde oturan Durmuş, dün sabah köyden Orhangazi’ye geldi. Minibüs sürücüsünden kendisine makineden Süper Loto oynamasını rica eden Sami Durmuş çarşıda diğer işlerini halletmeye gitti.

İkimize de oynadım’

Minibüs sürücüsü Zafer Sevinç, Çilekçi Kuruyemiş ve Sayısal Loto Bayii’ne gittiğini ifade ederken, “Sami amcaya ve kendim için makineye birer tam Süper Loto kuponu oynattım. Minibüs saati geldiğinde kuponlardan birisini ona verdim. Sami amca bu sabah köy kahvesine geldi, kupona büyük ikramiye çıktığını, gözleri iyi görmediği için bir de bizim bakmamızı istedi. Rakamları kontrol ettiğimizde büyük ikramiyenin çıktığını görüp, çok sevindik. Sami amca heyecanlandı, sonra taksiyle köyden çıkıp Bursa’ya gitti” dedi.

Heceler Köyü Muhtarı Kerim ise Sami Durmuş’un uzun süredir parasal sıkıntı çektiğini, bu nedenle tarlalarının birçoğunu satmak zorunda kaldığını hafta başında ise traktörünün icra nedeniyle satıldığını söyledi.

Süper Loto’dan, büyük ikramiyenin Sami Durmuş gibi ekonomik zorlukta birisine çıkmasına sevindiğini söyleyen Muhtar Durmuş, kendisine ulaşamadıklarını, son olarak Bursa’ya gittiğini bildiğini ifade etti. Süper Loto’nun diğer talihlisi ise Konya Selçuklu’dan çıktı.