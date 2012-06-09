T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Traktörü haczedilen çiftçi Süper Loto'dan 6 milyon lira kazandı

Süper Loto’nun dün yapılan çekilişinde 6 milyon 678 bin TL kazanan iki talihliden birinin Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Sami Durmuş olduğu ortaya çıktı

09 Haziran 2012 08:46

Maddi sıkıntılarla boğuşan, traktörü haczedilen 66 yaşındaki çiftçi Sami Durmuş, Süper Loto milyonerlerinden biri oldu. Talihli çiftçi kuponu minibüs şoförüne oynatmış

Milliyet'in haberine göre, Süper Loto’nun dün yapılan çekilişinde 6 milyon 678 bin TL kazanan iki talihliden birinin Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Sami Durmuş olduğu ortaya çıktı. Durmuş’un maddi sıkıntılar çektiği hafta içersinde ise borcundan dolayı traktörüne haciz konulduğu öğrenildi.

Spor Loto’nun büyük ikramiyesini paylaşan iki kişiden biri Orhangazili çiftçi Sami Durmuş oldu. Heceler Köyü’nde oturan Durmuş, dün sabah köyden Orhangazi’ye geldi. Minibüs sürücüsünden kendisine makineden Süper Loto oynamasını rica eden Sami Durmuş çarşıda diğer işlerini halletmeye gitti.

 

İkimize de oynadım’

 

Minibüs sürücüsü Zafer Sevinç, Çilekçi Kuruyemiş ve Sayısal Loto Bayii’ne gittiğini ifade ederken, “Sami amcaya ve kendim için makineye birer tam Süper Loto kuponu oynattım. Minibüs saati geldiğinde kuponlardan birisini ona verdim. Sami amca bu sabah köy kahvesine geldi, kupona büyük ikramiye çıktığını, gözleri iyi görmediği için bir de bizim bakmamızı istedi. Rakamları kontrol ettiğimizde büyük ikramiyenin çıktığını görüp, çok sevindik. Sami amca heyecanlandı, sonra taksiyle köyden çıkıp Bursa’ya gitti” dedi.

Heceler Köyü Muhtarı Kerim ise Sami Durmuş’un uzun süredir parasal sıkıntı çektiğini, bu nedenle tarlalarının birçoğunu satmak zorunda kaldığını hafta başında ise traktörünün icra nedeniyle satıldığını söyledi.

Süper Loto’dan, büyük ikramiyenin Sami Durmuş gibi ekonomik zorlukta birisine çıkmasına sevindiğini söyleyen Muhtar Durmuş, kendisine ulaşamadıklarını, son olarak Bursa’ya gittiğini bildiğini ifade etti. Süper Loto’nun diğer talihlisi ise Konya Selçuklu’dan çıktı.

ETİKETLER

sporhacizKonyaBursaSelçukluikramiyeSüper LotoSayısal Loto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24