Traktörle geri manevra yaparken 5 yaşındaki oğlunu öldürdü!

Aydın'ın Söke ilçesinde, traktörle geri manevra yapan Mustafa Çekin, 5 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Çekin'i ezerek ölümüne neden oldu.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Yuvaca Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve beş çocuk babası 49 yaşındaki Mustafa Çekin, traktörüyle geri manevra yaparken, o sırada aracın arkasına geçen oğlu Mehmet Ali Çekin'i fark edemedi.

Bir süre sonra traktöründen inen baba Çekin, oğlunun üzerinden geçtiğini gördü. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ali Çekin, savcının incelemesinin ardından otopsi için morga gönderildi.

Kaza sonrası büyük üzüntü yaşayan Mustafa Çekin, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.