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Traktörle çarpışan motosikletli öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde traktörle çarpışan kasksız motosikletli 29 yaşındaki Ünal Çınar öldü

06 Ekim 2017 21:41

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde traktörle çarpışan kasksız motosikletli 29 yaşındaki Ünal Çınar öldü.
Aşağıyakacık Mahallesi Osman Çukuru mevkiinde bugün saat 13.00\'te meydana gelen kazada; evli ve iki çocuk babası Ünal Çınar yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen 43 yaşındaki Mehmet Çakır yönetimindeki 09 PK 848 plakalı traktörle çarpıştı. Kasksız sürücü Çınar, kaza yerinde öldü. Motosiklet sürücüsü Ünal Çınar\'ın cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Çakır, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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