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Traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü 32 yaşındaki Turan Turhan, hayatını kaybetti

18 Ekim 2017 02:55

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü 32 yaşındaki Turan Turhan, hayatını kaybetti.
Bingöl\'den Elazığ yönüne giden Turan Turhan yönetimindeki 34 RK 2020 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen pancar yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Turan Turhan yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Turan Turhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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