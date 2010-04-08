Traktöre ambulans çarptı: 3 ölü 3 yaralı

T24-



Kocaköy'ün Çitlibahçe Köyü'nde oturan Selman Güler, dün akşam saatlerinde kendini iple tavana asarak ölmek istedi. Oğlunu son anda farkeden baba Saffet Güler, boğazındaki ipi çıkarıp, onu hemen Kocaköy İlçesi'ndeki Sağlık Merkezi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Selman Güler'in, saat 21.00 sıralarında ambulansla Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.



KALBİNİ İKİ KEZ ÇALIŞTIRDI

Selman Güler'in, 60 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır'a götürülmesi için konulduğu ambulansa 26 yaşındaki Dr. Ersin Algan'ın yanı sıra babası Saffet Güler ve yakını Hamit Ekinci de refakatçi olarak bindi. İntihar girişiminde bulunan Selman Güler'in kalbi yolda 2 kez dururken, Dr. Algan, yaptığı müdahalelerle onu yehniden hayata döndürmeyi başardı.



TRAKTÖRE ÇARPTI



Diyarbakır'a giden Ahmet Burkan yönetimindeki 21 FE 674 plakalı ambulans, Kocaköy- Diyarbakır karayolunun 7'nci kilometresinde, gecenin karanlığında karayolunda seyreden römorkunda hiçbir aydınlatma lambası bulunmayan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktöre hızla arkadan çarptı. Kazada, 2 yıldır Kocaköy'de görev yapan Dr. Ersin Algan, intihar girişiminde bulunan Selman Güler, babası Saffet Güler, sağlık memuru Oğuz Boydak, Hamit Ekinci ve ambulans sürücüsü Ahmet Burkan yaralandı.



Kazanın ardından jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri olay yerine gidip, yaralıları ambulanstan alarak Diyarbakır'daki hastanelere getirdi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere karşın Dr. Ergin Algan, intihar girişiminde bulunan Selman Güler ile babası Saffet Güler yaşamlarını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerine ise devam ediliyor.



Kazanın ardından kaçan traktör sürücüsünün yakalanmasına çalışılıyor. Dr. Ergin Algan'ın cenazesi bugün Diyarbakır Şehitlik Mezarlığı'nda, Selman Güler'le babası Saffet Güler'in cenazeleri ise Kocaköy'ün Çitlibahçe Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.