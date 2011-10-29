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Ekonomi

Traktörde ''marka zengini'' olduk BURSA (A.A)

29 Ekim 2011 16:30

-Traktörde ''marka zengini'' olduk BURSA (A.A) - 29.10.2011 - 2001 yılında sadece 4 markanın bulunduğu Türk traktör pazarında bugün 38 marka rekabet ediyor. Yerli traktör üretimi yapan bir firmanın genel müdür yardımcısı İrfan Özdemir, Türkiye'de traktör pazarının tarım sektörüne paralel olarak büyüdüğünü söyledi. Türk çiftçisinin bilinçlendiğini ifade eden Özdemir, işini daha iyi yönetmek, maliyetlerini minimize, gelirlerini maksimize etmek için çiftçilerin teknolojiye yatırım yaptığını anlattı. Özellikle 2001 yılından bu yana tarım sektöründeki gelişmenin traktör pazarında daha net görüldüğünü vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu: ''Yerli üretimin artması kadar yabancı firmalar ülkedeki tarım sektörü ve traktör pazarındaki canlılığa bakarak Türkiye'ye girdi. 2001 yılında 4 markanın bulunduğu pazarda bugün 38 marka rekabet ediyor. Marka sayısı, ilk olarak 2005 yılında çift haneli rakamlara ulaştı. Daha sonra hızla arttı ve bu noktalara gelindi. Her firma satışlarını artırmak için mücadele ediyor. Traktör pazarının büyümesine paralel marka sayısı da artıyor. Yerli firma olarak biz, pazarın yüzde 57'sine sahibiz. Bu oranlar, çiftçinin bize duyduğu güvenin sonucudur.'' Özdemir, çiftçiye sunulan ürünün kalitesi ve hizmetin seviyesinin çok önemli olduğunu belirterek, pazarda ürün gamının çok geniş olduğunu, her alanda kullanılabilecek traktörün bulunabildiğini söyledi. İrfan Özdemir, Türkiye'de traktör parkının çok yaşlı olduğunu vurgulayarak, 1,4 milyon traktörün bulunduğu ülkede, 25 yaşın üzerindeki araç sayısının 650 bininin üzerinde tahmin edildiğini anlattı.

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