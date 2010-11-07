-TRAKTÖRCÜLERİN ''MOTOR'' KRİZİ ANKARA (A.A) - 07.11.2010 - Avrupa Birliği'ne (AB) uyum amacıyla, traktör üreticilerinin 1 Ocak 2011'den itibaren ''Euro-3'' tipi daha az emisyon yayan motora geçmesi gerekiyor. Ancak, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan 70 beygir ve altındaki traktörler için henüz uygun ''Euro 3'' motor geliştirilemedi. Avrupa'da 90 beygir ve üzerindeki traktörler için Euro 3 motor üretildiği için, Türkiye'nin ithalat ile de yeteri miktarda Euro 3 motor bulamayacağı belirtiliyor. Yılda ortalama 25 bin adet üretim yapan traktör sektörü, üretim ve satışların durmaması için Euro 3 motor zorunluluğunun en az 6 ay ertelenmesini istiyor. Erkunt Traktör Genel Müdürü Zeynep Erkunt Armağan, ''Devlet, çevre endişesi ile 100 bin aracı hurda kapsamına alırken, kara motor ile çalışan, hiç bir çevre standardına uymayan 600 bin traktörü hurda olarak görmüyor'' dedi. Zeynep Erkunt Armağan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın geçen yıl çıkardığı bir tebliğ ile traktör üretiminde Euro 3 motor kullanma zorunluluğu getirdiğini ve uygulamanın 1 Ocak 2011'de başlayacağını söyledi. AB'de 2009 yılından beri traktörlerde Euro 3 motor kullanıldığını belirten Armağan, Türkiye'de çiftçilerin büyük bölümünün 70 beygir ve altında traktör kullanabildiğini, ancak bu aşamaya kadar motor firmalarının 75 beygir ve altındaki traktörler için uygun Euro 3 motor geliştirmeyi başaramadığını söyledi. Motor gücü 90 ve üzerindeki traktörler için Euro 3 motor bulmakta bir sorun olmadığını, ithalatla karşılanabileceğini anlatan Armağan, şu bilgiyi verdi: ''Avrupa çiftçisi ortalama 100 beygir ve üzerinde güçte traktör kullanıyor. Türkiye'de ise satılan traktörlerin yüzde 50'si 70 beygir ve altında. Avrupa'da daha çok 90 beygir ve üzerindeki traktörler için Euro 3 motor üretiliyor. 3 silindirli ve küçük beygir gücündeki traktörler için Euro 3 motor üretiminde henüz olumlu sonuç alınmadı. Çok az sayıda üretim yapıyor ve ithalat aşamasında zorlanabiliriz. Ama motor firmalarının bu çalışmalar konusunda olumlu sonuçlar alma aşamasına geldiğini biliyoruz. Ancak, 1 Ocak 2011'e kadar bu çalışmaların tamamlanması ve piyasaya arz fazla mümkün görünmüyor. Bu aşamada Euro 3 motor zorunluluğunun başlatılması halinde, traktör firmalarının üretimi ve satışı durma noktasına gelecek. Traktör sektörü için Euro 3 motor kullanımı zorunluluğunun en az 6 ay ertelenmesini istiyoruz'' Türkiye'de 1 Ocak 2008'de Euro 2'ye geçildi ve 1 Ocak 2011 itibariyle Euro 3'e geçiş öngörülüyor. Traktörlerde Euro 3 motora geçiş, çiftçiye en az 600 lira daha yüksek bir maliyet getirecek. Euro 3 motorların, aynı güçteki Euro 2 motorlara göre en az 300 avro daha pahalı olduğu belirtiliyor. Bunun traktörün satış fiyatına 800-bin lira yansıması bekleniyor.