-TRAKTÖRCÜLERE ''40 BİN KERE MAŞALLAH'' ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Türkiye'deki traktör üretimi, 3 yıl aradan sonra geçen yıl, yine 40 binin üzerine çıktı. 2009 yılında 18 bin adet ile ''dip yapan'' traktör üretimi, önceki yıla göre yüzde 123,6 artarak, geçen yıl 40 bin 250 adete ulaştı. Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2005 yılında 42 bin 500, 2006 yılında 44 bin 700 adet olan traktör üretimi, 2007'de 38 bine, 2008'de 29 bine, 2009'da ise 18 bine kadar düştü. Geçen yıl, 2009'da kriz psikoloji etkisiyle ertelenen taleplerin alıma dönüşmesi üzerine, traktör üretimi, geçen yıl tekrar 40 binin üzerine çıktı. Bu yıl Ocak ayı itibariyle traktör üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83'ten fazla artarak, 2 bin 131'den 3 bin 900'e yükseldi. Seçim yılı olması, kırsal kalkınma destekleri kapsamında makina-ekipman desteğinin devam etmesi ve tarım ürünleri fiyatlarındaki genel artış nedeniyle, bu yıl da traktör üretiminde artış bekleniyor. Üretimdeki artışa paralel, traktör satışları da önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2009 yılında 13 bin 758 olan ilk defa tescil ettirilen traktör sayısı, geçen yıl Kasım ayı itibariyle 29 bin 871 düzeyinde gerçekleşti. İkinci el traktör satışları da dikkate alındığında, trafiğe tescil ettirilen traktör sayısı 31 bin 803'e çıktı. Yıl sonu itibariyle traktör satışlarının, yaklaşık 34 bin adede ulaşması bekleniyor. Geçen yıl ocak-kasım döneminde ilk defa trafiğe tescil ettirilen, yani ilk el traktör satışlarının yüzde 20'sini ithal traktörler oluşturdu. Bu dönemde, yaklaşık 24 bin adet Türkiye'de üretilen traktör satışına karşın, 6 bin adet civarında ithal traktör satıldı. İthal traktörlerin pazar payı, 2009 yılında yüzde 25,5 düzeyindeydi. Türkiye'deki traktör parkı, 1 milyon 368 binden, geçen yıl eylül sonu itibariyle 1 milyon 390 bine çıkarken, bunların 1,1 milyon adeti tarımda kullanılıyor. -İHRACAT DA İTHALAT DA ARTTI- Geçen yıl traktör ihracatı da önceki yıla göre yüzde 6,04 artarak, 9 bin 232 adetten 9 bin 790'a çıktı. Traktör ihracatından sağlanan gelir ise 177,2 milyon dolardan 191 milyon 124 bin dolara yükseldi. Türkiye''den traktör ihracatının çok büyük bölümü ABD'ye yapılıyor. Bu ülkeyi, Fas, Irak, Avustralya, Meksika, Malezya izliyor. Geçen yıl iç pazardaki canlanmaya paralel olarak, traktör ithalatındaki artış da dikkati çekti. 2008'de 5 bin 409 adet, 2009'da 3 bin 797 olan traktör ithalatı, geçen yıl yüzde 133,94 artarak 8 bin 883 adete ulaştı. Traktör ithalatı için ödenen döviz de 90,3 milyon dolardan, geçen yıl 197 milyon 796 bin dolara yükseldi. Traktör ithalatında ilk sırada ortalama yüzde 35 pay ile İtalya yer alırken, onu, Hindistan, Fransa ve Almanya izliyor. -''MOTOR KRİZİ''NE 6 AY ERTELEME ÇÖZÜMÜ- Diğer taraftan, traktör üretiminde 1 Ocak 2011 itibariyle daha düşük emisyona sahip ''Euro 3'' motor kullanma zorunluluğu, sektörden gelen talep üzerine 6 ay ertelendi. Euro 3 motor temininde zorluk çeken firmaları rahatlatmak amacıyla, Euro 2 motor ile üretilmiş traktörlere, Haziran sonuna kadar satış imkanı getirildi.