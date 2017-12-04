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Traktör sulama kanalına devrildi, 7 kişi kurtarıldı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da pamuk tarlasında çalışan işçileri taşıyan traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu, römorkta bulunan 6’sı çocuk 7 kişi, çevredekilerin müdahalesi ile boğulmaktan kurtarıldı

04 Aralık 2017 23:12

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da pamuk tarlasında çalışan işçileri taşıyan traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu, römorkta bulunan 6’sı çocuk 7 kişi, çevredekilerin müdahalesi ile boğulmaktan kurtarıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 47’inci kilometresindeki Haliliye ilçesine bağlı Tepedibi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre pamuk çalıştıkları tarlasından evlerine dönen işçilerin çocuklarını taşıyan Mustafa Yel\'in kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Mardin Ana Sulama Kanalı\'na devrildi. Kazada sürücü ile traktör römorkundaki 6 çocuk yaklaşık 5 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Traktörün sulama kanalına düştüğüne gören vatandaşlar, kanala atlayarak sürücü Mustafa Yel ile adları öğrenilmeyen 6 çocuğu sağ olarak sudan çıkardı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 7 kişi tedbir amaçlı olay yerine sevk edilen ambulansta yapılan müdahalenin ardından ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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