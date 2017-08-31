Traktör şarampole devrildi: 2’si ağır 3 yaralı

TOMARZA(Kayseri), DHA - KAYSERİ’nin Tomarza İlçesi\'nde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 2‘si ağır 3 kişi yaralandı.

Tomarza\'ya bağlı Çayinli Mahallesi’nde küçükbaş kurbanlıkların dağıtımını yapan 38 DN 031 plakalı römorklu traktör, virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada traktör sürücüsü O.D. ile taraktörde bulunan oğlu İ.D. ağır M.F. ise hafif yaralandı. Ağır yaralı baba-oğul Tomarza Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavilerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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