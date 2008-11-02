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Spor

'Traktör'' Kepez Bld.'de

Beko Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyespor, 7 yıl NBA'de oynayan ''Traktör'' lakaplı Robert Traylor'ı transfer etti.

02 Kasım 2008 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyespor, 7 yıl NBA'de oynayan ''Traktör'' lakaplı Robert Traylor'ı transfer etti.

Kepez Belediyespor, Teknosa Türkiye Kupası ve 2 lig maçında yaşadığı pivot sorununu çözme arayışlarında mutlu sona ulaştı.

Kepez Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Alkış, yaptığı yazılı açıklamada, 438 NBA karşılaşmasında oynayan Robert Traylor ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

En son NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ın yaz ligi kadrosunda yer alan 2.03 metrelik ''Traktör'' lakaplı Robert Traylor ile anlaştıklarını belirten Alkış, sporcunun Antalya'ya gelerek, sağlık kontrolünden geçtiğini bildirdi.

Traylor'ın imza töreninin ardından Kepez Belediyespor antrenmanına katıldığı, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştığı belirtildi.

31 yaşındaki Robert Traylor, NBA'de Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers ve New Orleans Hornets takımlarının kadrolarında yer aldı. 438 NBA karşılaşmasında 4,8 sayı, 3,7 ribaund ortalamasıyla oynayan Traylor, kısa bir süre İspanya ve Porto Riko'da da basketbol oynamıştı.


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