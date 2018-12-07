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Traktör istinat duvarından uçtu, sürücü ağır yaralı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da tuğla yüklü traktör, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtu

07 Aralık 2018 20:38

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da tuğla yüklü traktör, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtu. Kazada sürücü Hakan Akkın (43), ağır yaralandı.
Evli ve 1 çocuk babası Hakan Akkın, dün saat 17.00 sıralarında traktörüyle Geriş Mahallesi\'ndeki  inşaata tuğla götürmek üzere yola çıktı. Akkın, inşaata yaklaştığında traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan traktör, 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtu. Kazada ağır yaralanan Akkın, Bodrum merkezindeki özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Akkın\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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