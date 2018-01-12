T24 LogoT24 Logo
Gündem

Traktör devrildi: 1 ölü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kullandığı traktörün patikada devrilmesi sonucu altında kalan Osman Çelebi (77) hayatını kaybetti

12 Ocak 2018 02:05

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde kullandığı traktörün patikada devrilmesi sonucu altında kalan Osman Çelebi (77) hayatını kaybetti. 
Kaza, akşam saatlerinde Dokuztekne Mahallesi Bağyeri mevkiinde meydana geldi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan 6 çocuk babası Osman Çelebi, iddiaya göre hayvanlarına çalı toplamak için evden ayrıldı. Çelebi\'nin kullandığı 01 KK 525 plakalı traktör, Bağyeri mevkiindeki patikada ilerlediği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Çelebi ise adam ise devrilen traktörün altında kaldı. Çelebi\'nin eve gelmemesi üzerine yakınları ve komşuları aramaya başladı. Bağyeri mevkiindeki devrilen traktörü gören yakınları, Çelebi\'yi de aracın altında hareketsiz şekilde yatar halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelebi\'nin öldüğü belirlendi. Osman Çelebi\'nin cesedi, Ceyhan Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CeyhunAdana DHAADANA CeyhanOsmanDokuztekne Mahallesi BağyeriHayvancılıklaKKBağyeriOlayCeyhan Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24