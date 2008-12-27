'Traktör' çifte gitti!..



Beko TBL 12. hafta mücadelesinde Cumartesi günü Kepez Bld. ile CASA TED Ankara Kolejliler Ankara'da kozlarını paylaştı. Ligin son iki sırasında yer alan iki ekibin kapışmasında gülen taraf 69-65'lik skorla Kepez Bld. oldu.



Karşılaşmaya iyi başlayan Kepez Belediyespor, ''Traktör'' lakaplı oyuncusu Traylor'ın pota altından bulduğu sayılarla maçın ilk 7 dakikasında rakibine 9-5 üstünlük sağladı. İlk periyodun son dakikalarında Casa Ted Koleji, Strickland ve Özgür'ün etkili oyunuyla bu periyodu 12-10 önde tamamladı.





İkinci periyotta da Casa Ted Kolejliler, etkili oyununu sürdürdü. Konuk ekip, Caner Öner ve Caner Erdeniz'in iyi oyunlarıyla sayı üretirken, Kepez Belediyespor Mclinton ve Hakan'ın sayılarıyla karşılık verdi. Başa baş geçen bu periyot, 29-29 beraberlikle tamamlandı.



İkinci yarı, her iki takımın basketleriyle çekişmeli başladı. Kepez Belediyespor, savunmada Traylor, hücumda da Mclinton ile etkili olurken, Casa Ted Koleji Strickland ile cevap vermeye çalıştı. Rakibine göre daha üstün olan Antalya ekibi, son periyota iki sayı farkla 44-42 galip girdi.



Büyük çekişme içerisinde geçen son periyotta Kepez Belediyespor, Traylor ve Saunders ile Casa Ted Koleji'de Stricland ve Özgür ile oyunu kontrol altına almaya çalıştı. Son 56 saniyeye bir sayı farkla (61-60) üstün giren Kepez Belediyespor, karşılaşmayı 69-65 kazandı.



Salon: Kepez Belediyesi

Hakemler: Rüştü Nuran, Tunçtan Durmuşcan, Turgut Işık

Kepez Belediyesi: Saunders 12, Hakan 4, Ali, Martin 11, Traylor 21, Arda 3, Levent1, Serkan, Mclinton 17, Güven, Melih

Casa Ted Kolejliler: Strickland 18, Hansen 2, Prowell 7, Özgür 12, Caner Öner 12, Ziya, Cevat 2, Caner Erdeniz 6, Adnan6, Volkan

1. periyot: 10-12 (Casa Ted)

Devre: 29-29

3. periyot: 44-42(Kepez Belediyespor)

5 faul: Arda (38.05), Traylor (39.06) (Kepez Belediyespor), Prowell (35.37), Hansen (36.31), Strickland (39.44), Özgür (39.53) (Casa Ted Koleji)







