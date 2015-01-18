'Trajikomik olan Başbakan'ın 'yolsuzlukları ihbar edenleri ödüllendireceğiz' demiş olması'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, partisinin Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Genişletilmiş İl Divan toplantısında yaptığı konuşmada Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu yolsuzluk iddiaları üzerinden eleştirdi.

'Türkiye tam 400 gündür kokusu arşı titreten kirli çamaşırları konuşuyor'

DHA' yer alan habere göre, Kamalak, Türkiye'nin 400 gündür yolsuzlukları konuştuğunu belirterek, “Başbakan yolsuzlukları ihbar edenleri ödüllendireceğinden bahsediyor. Sayın Başbakan'ın bu müjdesine ağlasak mı gülsek mi? Buradan size hiçbir ihbar gelmedi mi? Türkiye tam 400 gündür kokusu arşı titreten kirli çamaşırları konuşuyor. Bu yolsuzlukları araştırsın diye kurulan komisyon tam aksine yolsuzlukların üzerini örtüyor. Millet Yüce Divanı beklerken AK Parti'nin sayısal çokluğu ile hazırlanmış aklama raporlarını konuşuyor. Asıl trajikomik olan ise Meclis'te Bakanlar aklanırken Başbakan'ın ekranlarda 'yolsuzlukları ihbar edenleri ödüllendireceğiz' demiş olması. İnsan, televizyonda acaba kamera şakası mı yapılıyor diye düşünmekten kendini alamıyor" dedi.

'Yolsuzluk yapan kardeşimiz de olsa kolunu koparırız diyen Başbakan bu sözünü tutarsa çevresindeki birçok insanın kolsuz gezdiğini görecektir'

Ülkede yolsuzlukların olduğunu ve bu durumun da gün yüzüne çıktığını ifade eden Kamalak, “Bugün kamuda birçok hırsızlık yaşanmaktadır. Başbakan diyor ki, 'Yolsuzluk yapan kardeşimiz de olsa kolunu koparırız'. Sayın Başbakan eğer bu sözünün arkasında durup da gerçekten yolsuzluk yapanların kolunu koparabilecek olursan emin ol o zaman çevrendeki birçok insanın çolak çolak kolsuz dolaştığını göreceksin" diye konuştu.

'AK Saray diye isimlendirilen Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün sadece 6 aylık ısıtma masrafı, bir asgari ücretlinin tam 878 yıllık kazancı demek'

Yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayını da eleştiren Kamalak, “Mimarların, mühendislerin yaptıkları hesaplamaya göre AK Saray diye isimlendirilen Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün gerçek maliyeti en az 8-10 milyar Liradır. 8 milyar, aylığı 2 bin liradan tam 333 bin 333 gencimizin bir yıllık maaşıdır. Asgari ücret üzerinden hesapladığımızda durum daha da vahim oluyor. 8 milyar lira tam 8 milyon 429 bin 926 işçinin bir aylık ücretidir. Sarayın sadece 6 aylık ısıtma masrafı 10 milyon Türk Lirası imiş. Bir asgari ücretlinin tam 878 yıllık kazancı demektir" şeklinde konuştu.