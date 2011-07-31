-TRAFOYA GİREN KEDİ 1 SAAT ELEKTRİKSİZ BIRAKTI BANDIRMA (A.A) - 31.07.2011 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde elektrik trafosuna giren kedi akıma kapılarak ölürken, trafo devre dışı kaldı. Alınan bilgiye göre, trafonun devre dışı kalması sebebiyle Sunullah, Paşabayır ve Haydarçavuş mahallerine bir saat elektrik verilemedi. Arızayı gidermek için trafoya giden UEDAŞ görevlileri, elektrik çarpması nedeniyle tamamen yanmış bir kediyle karşılaştı. Kedi trafodan çıkarılırken, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderilerek bölgeye yeniden elektrik verildi.