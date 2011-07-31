T24 LogoT24 Logo
Gündem

TRAFOYA GİREN KEDİ 1 SAAT ELEKTRİKSİZ BIRAKTI BANDIRMA (A.A)

31 Temmuz 2011 20:13

-TRAFOYA GİREN KEDİ 1 SAAT ELEKTRİKSİZ BIRAKTI BANDIRMA (A.A) - 31.07.2011 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde elektrik trafosuna giren kedi akıma kapılarak ölürken, trafo devre dışı kaldı. Alınan bilgiye göre, trafonun devre dışı kalması sebebiyle Sunullah, Paşabayır ve Haydarçavuş mahallerine bir saat elektrik verilemedi. Arızayı gidermek için trafoya giden UEDAŞ görevlileri, elektrik çarpması nedeniyle tamamen yanmış bir kediyle karşılaştı. Kedi trafodan çıkarılırken, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderilerek bölgeye yeniden elektrik verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24