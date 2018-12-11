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Trafo patladı, kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde trafo patlamasının ardından meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle, kepenkleri elektrikli olan esnaf, işyerlerini açamadı

11 Aralık 2018 16:29

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde trafo patlamasının ardından meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle, kepenkleri elektrikli olan esnaf, işyerlerini açamadı.
Yenicami Mahallesi Şadırvan Sokak\'ta, Hacı Ziya Bey Camii karşısındaki trafo, sabah erken saatte, büyük gürültüyle patladı. Patlamanın ardından mahallede elektrik kesintisi oldu. Elektrik trafosunda, elektrik dağıtım şirketi AYDEM çalışanları onarım çalışması başlatırken, işyerlerini açmaya gelen esnaf, şok yaşadı. Kesinti nedeniyle, kepenkleri elektrikli mekanizmayla çalışan 20\'ye yakın esnaf, dükkanlarını açamadı. Arızanın giderilmesi için Denizli\'den, yanan bir parçanın yenisinin gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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