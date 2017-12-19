Trafo bomba gibi patladı

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 mahalleye enerji veren trafo aşırı güç yüklenmesinden bomba gibi patladı.

Olay, dün Türkiye- İran karayolu üzerindeki Yeni Mahallede meydana geldi. 3 mahalleye enerji veren elektrik trafosun bir anda patladı. Patlama sonucu adeta alev topu oluşurken, mahalleli sağa sola kaçışmaya başladı.Mahalle sakinleri panik yaşarken, itfaiye ve Aras- Edaş ekiplerine bilgi verildi. Ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale ederken, soğutma çalışmalarının ardından trafonun aşırı güç yüklenmesinden dolayı patladığı belirtildi. Kaçak elektrik kullanımının fazla olduğu ilçede patlama anı mahalle sakini tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Patlama ve yangın sırasında yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.



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