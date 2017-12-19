T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trafo bomba gibi patladı

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 mahalleye enerji veren trafo aşırı güç yüklenmesinden bomba gibi patladı

19 Aralık 2017 17:12

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 mahalleye enerji veren trafo aşırı güç yüklenmesinden bomba gibi patladı.
Olay, dün Türkiye- İran karayolu üzerindeki Yeni Mahallede meydana geldi. 3 mahalleye enerji veren elektrik trafosun bir anda patladı. Patlama sonucu adeta alev topu oluşurken, mahalleli sağa sola kaçışmaya başladı.Mahalle sakinleri panik yaşarken, itfaiye ve Aras- Edaş ekiplerine bilgi verildi. Ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale ederken, soğutma çalışmalarının ardından trafonun aşırı güç yüklenmesinden dolayı patladığı belirtildi. Kaçak elektrik kullanımının fazla olduğu ilçede patlama anı mahalle sakini tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Patlama ve yangın sırasında yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DOĞUBAYAZIT Ağrı DHA AĞRI DoğubayazıtOlayTürkiyeYeni MahalledePatlamaMahalleAras EdaşEkiplerKaçakFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24