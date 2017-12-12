Trafikteki araç sayısı Ocak-Ekim döneminde 948 bin adet arttı

İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları Ekim verilerine göre, Türkiye\'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak-Ekim döneminde, 2016 yılı sonuna göre 948 bin 520 adet artarak 22 milyon 38 bin 944 oldu.

TÜİK verilerine göre, yılın ilk 10 aylık döneminde trafiğe bir milyon 35 bin 88 araç kayıt yaptırırken 88 bin 568 adet taşıtın kaydı silindi.

Verilere göre, Ekim ayında, trafiğe kayıtlı araçların yüzde 54ünü otomobil, yüzde 16.4’ünü kamyonet, yüzde 14.1’ini motosiklet, yüzde 8.3’ünü traktör, yüzde 3.8’ini kamyon, yüzde 2.2’sini minibüs, yüzde 1.00’ını otobüs ve yüzde 0.2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 110 bin 743 taşıtın, yüzde 58.8’ini otomobil, yüzde 17.3’ünü motosiklet, yüzde 12.6’sını motosiklet, yüzde 7.2’sini traktör ve yüzde 4.1’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, Eylül ayında trafiğe kaydedilen 86 bin 497 araca göre yüzde 28 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 42.6, , kamyonette yüzde 46.9, kamyonda yüzde 16.3, traktörde yüzde 26.6 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 7.3, otobüste yüzde 27.5, motosiklette yüzde 16, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 31.3 azalış oldu.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 13.1 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 9.5, otobüste yüzde 6.1, kamyonette yüzde 26, kamyonda yüzde 8.1, motosiklette yüzde 21.5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81, traktörde yüzde 5.1 olarak gerçekleşti. Minibüste ise yüzde 1.7 azalış oldu.

Devri yapılan 701 bin 968 aracın, yüzde 69.7’sini otomobil, yüzde 16.3’ünü kamyonet, yüzde 5.4’ünü motosiklet, yüzde 3.8’ini ise traktör oluşturdu. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 907 bin 977 adet otomobilin yüzde 38,5’i LPG, yüzde 35,1’i dizel, yüzde 26’sı benzin yakıtlıyken, yüzde 0.4’ü belirsiz olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 605 bin 567 adet otomobilin yüzde 59.4’ü beyaz, yüzde 17.8’i gri, yüzde 7.6’sı siyah ve yüzde 5.7’si kırmızı iken yüzde 9,5’i diğer renklerden oluştu.

(Grafik)