T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Trafikteki araç sayısı Ocak ayında 106 bin adet arttı

İstanbul, 1 Mart (DHA) – Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayında, geçen yılın sonuna göre 106 bin adet artarken, toplam kayıtlı araç sayısı ise 22 milyon 325 bin adete yükseldi

01 Mart 2018 14:01

İstanbul, 1 Mart (DHA) – Türkiye\'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayında, geçen yılın sonuna göre 106 bin adet artarken, toplam kayıtlı araç sayısı ise 22 milyon 325 bin adete yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Ocak ayında trafiğe 117 bin araç kayıt yaptırırken 11 bin adet taşıtın kaydı silindi.
Verilere göre, Ocak ayında, trafiğe kayıtlı araçların yüzde 54.2’sini otomobil, yüzde 16.4’ünü kamyonet, yüzde 13.9’u motosiklet, yüzde 8.3’ünü traktör, yüzde 3.8’ini kamyon, yüzde 2.2’sini minibüs, yüzde 1.0’ını otobüs ve yüzde 0.2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 117 bin taşıtın, yüzde 62.9’unu otomobil, yüzde 21.9’unu kamyonet, yüzde 5.7’sini motosiklet, yüzde 4.0’ını traktör, yüzde 5.5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 12.7,  otobüste yüzde 34.2, kamyonette yüzde 10.6, özel amaçlı ataşıtlarda ise yüzde 28 oldu. Minibüste yüzde 0.1, kamyonda yüzde 64.5, motosiklette yüzde 22.6 ve traktörde ise yüzde 10.8 artış oldu.
Devri yapılan 73 bin 880 aracın, yüzde 70.5’ini otomobil, yüzde 16.9’unu kamyonet, yüzde 3.6’sını traktör  ve yüzde 3.4’ünü motosiklet, oluşturdu. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.6’sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 106 bin 678 adet otomobilin yüzde 38,2’si LPG, yüzde 35,5’i dizel, yüzde 25.9’u benzin yakıtlıyken, yüzde 0.4’ü belirsiz olarak kayıtlara geçti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHATürkiyeOcakKurumu TÜİK Motorlu Kara TaşıtlarıVerilereBuMinibüsteDevriLPG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24