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Trafikte yol verme kavgası: 5 yaralı MALATYA (A.A)

04 Eylül 2011 19:51

-Trafikte yol verme kavgası: 5 yaralı MALATYA (A.A) - 04.09.2011 - Malatya'da trafikte yol verme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çevre Yolu Battalgazi ilçesi kavşağında iki sürücü arasında yol verme meselesinden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer sürücülerin de karıştığı kavgada birbirini darbeden kişilere müdahale eden polis, kalabalığı biber gazıyla dağıttı. Yaralanan 5 kişi, Malatya Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Bu arada, kavganın yaşandığı kavşakta bir kişinin Kalaşnikof marka silah kullandığı iddiası üzerine çalışma başlatan polis, eşkali verilen kişiyi olay yerine yakınındaki Fatih Lisesinin önünde elinde silahla yakaladı. Köy korucusu olduğu öğrenilen kişinin olay yerinden geçmekte olduğunu belirleyen polis, işlemlerin ardından korucuyu serbest bıraktı.

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