Trafikte uyuşturucu denetimi başlıyor

İstanbul’da trafik polisleri artık alkol kontrolünün yanında uyuşturucu kontrolü de yapacak. Bugünden itibaren hayata geçirilecek uygulama nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nce seminer düzenlendi.

Uygulamayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nce dün seminer düzenlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Ali Özsoylar, uygulamada kullanılacak "uyuşturucu analiz cihazı"nın tanıtımını yaptı. Seminerde, Özsoylar'a Alman uzmanlar da yardımcı oldu.

19 ayrı uyuşturucu türünü tanıyabilen cihazın verdiği sonuçlara göre, uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulacak ve 3 bin 600 lira para cezası kesilecek. Sürücüden alınan tükürük örneği ise "adli delil" olarak 2 yıl süreyle saklanacak.

Bugünden itibaren başlayacak uygulamada, uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücü trafik polislerinin işlemlerinin ardından bölgedeki en yakın polis merkezine götürülerek hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapılacak.

Test yaptırmak istemeyenlere ise 2 bin lira para cezası kesilecek ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulacak. Ancak yönetmelikte belirlenen süre içerisinde Adli Tıp Kurumundan "temiz raporu" getirirse cezası iptal edilecek.