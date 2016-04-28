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Yaşam

Trafikte tartıştı, ailesinin gözleri önünde öldürüldü

4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı

28 Nisan 2016 15:53

Çorum'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada, 2 çocuğu ve eşinin gözü önünde pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan 36 yaşındaki Umut Uzunluöz, bu sabah yaşamını yitirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay 3 gün önce Çorum'un Bahabey İpek Taksi Kavşağı'nda meydana geldi. Evli 2çocuk babası Umut Uzunluöz, eşi ve çocuklarıyla Bahabey Caddesi’nde otomobiliyle hareket halindeyken, yol verme yüzünden içerisinde 4 kişinin bulunduğu başka bir otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Umut Uzunluöz, eşi ve çocuklarının gözü önünde 4 kişi tarafından önce dövüldü, ardından pompalı tüfekle sırtından vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Umut Uzunluöz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. 

 

4 şüpheli tutuklandı

 

Umut Uzunluöz’ün vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatan polis, olayla ilgili Beytullah D., Enver D., Kemal T. ve Enes K.'yi, gözaltına altına aldı. 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

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