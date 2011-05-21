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TRAFİKTE TALİHSİZ TESADÜF ALANYA (A.A)

21 Mayıs 2011 18:52

-TRAFİKTE TALİHSİZ TESADÜF ALANYA (A.A) - 21.05.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde kadın sürücü, kullandığı otomobille, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan ağabeyine, ardından beton mikserine çarptı. Kazada kadın sürücünün otomobilinde bulunan arkadaşı ile ağabeyi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya yönüne giden Nurcan Ergin (30) kullandığı 07 NUV 17 plakalı otomobille, Kestel beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Sönmez'e (34) çarptı. Otomobilinin hakimiyetini kaybeden Nurcan Ergin, daha sonra Ali Rıza Çakmak'ın (40) kullandığı 15 PL 091 plakalı beton mikserine çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan Nurcan Ergin ile arkadaşı Murat Yıldız itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada Murat Yıldız ile yaya Yılmaz Sönmez hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nurcan Ergin, Alanya Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma ekiplerince kazanın ardından yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Nurcan Ergin ile çarptığı yaya Yılmaz Sönmez'in kardeş oldukları fark edildi. Bu arada, Nurcan Ergin'in ehliyetinin bulunmadığı ve 222 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından beton mikseri şoförü Ali Rıza Çakmak, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden Murat Yılmaz'ın cenazesinin memleketi olan Ankara'ya, Yılmaz Sönmez'in cenazesinin ise Gazipaşa'ya gönderileceği bildirildi.

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