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Yaşam

Trafikte sola dönüşler daha tehlikeli

Trafik kazalarının çoğunun sıkışık kavşaklarda sola dönüşlerde meydana geldiği ortaya çıktı

02 Mart 2013 10:16

Kanada'da yapılan bir araştırma otomobille sola dönüşlerin insan beyninde daha fazla harekete neden olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre trafik kazalarının çoğu sola dönüşlerde meydana geliyor.
 
Trafik kazalarının çoğunun sıkışık kavşaklarda sola dönüşlerde meydana geldiği, sürücülerin bu durumda cep telefonuyla konuşmasının ise daha ciddi sonuçlara yol açabileceği belirlendi.

Kanada'daki St. Michael's Hastanesi'nden Dr. Tom Schwezer ve ekibi, içine MR cihazı yerleştirilen simülatörlerde katılımcıların beyin görüntülerini inceledi.

Özel donanımlı simülatörlerde bilimadamları, eş zamanlı olarak, giderek artan güçlükteki manevralarda katılımcıların beyninin hangi bölümünün etkin hale geldiğini araştırdı.

Sola dönüşlerin beyinde daha fazla harekete neden olduğu ve sola dönerken düz yola ya da başka manevralara oranla beynin birçok bölgesinin harekete geçtiğini belirleyen bilimadamları, sürücülerin cep telefonuyla görüşmesi durumunda ise beynin görmeyi kontrol eden bölümündeki etkinliğin azaldığını, konuşma ve dikkate ilişkin bölümünde ise etkinliğin arttığını fark etti.

Schweizer, görsel olarak sola dönüşün daha zahmetli olduğunu, trafik akışının, yayaların ve trafik ışıklarının takip edilmesi gerektiğini, buna cep telefonu eklenince, manevrayı yapmakta kilit rol oynayan görüş alanının büyük ölçüde azaldığını vurguladı.

Bilimadamları, araçta eller serbest özelliğiyle cep telefonu kullanmanın ''beyin serbest'' anlamına gelmediğine de dikkati çekti.

Araştırma, ''Frontiers in Human Neuroscience'' dergisinde yayımlandı.

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